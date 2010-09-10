Выбор чая

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Выбор чая

Сообщение Яно4ка » 17 дек 2020, 10:44

Какой чай Вы обычно пьёте? Поделитесь опытом. Хочу начать из натуральных, не знаю какой и выбрать.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Выбор чая

Сообщение Наташа Швец » 24 дек 2020, 11:13

У нас дома не выбывает китайский красный чай Чженшань Сяо Чжун, всем нравится, даже дети его в удовольствие пьют.  Да, вкус действительно другой, если сравнивать с чаем из супермаркета. Заказываю его в интернет магазине Чайная мастерская https://teaworkshop.ru/product/chzhenshan-syaochzhun . Я вообще физических магазинов не встречала, с таким ассортиментом чая с разных уголков Китая. Можете начать с него, у них в наличии есть и другие сорта, вы уже смотрите по своему вкусу и предпочтениям. 
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Выбор чая

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:13

Кстати моя жена тоже китайский покупает, только не знаю где?
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