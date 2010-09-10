Выбор чая
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Выбор чая
Какой чай Вы обычно пьёте? Поделитесь опытом. Хочу начать из натуральных, не знаю какой и выбрать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Выбор чая
У нас дома не выбывает китайский красный чай Чженшань Сяо Чжун, всем нравится, даже дети его в удовольствие пьют. Да, вкус действительно другой, если сравнивать с чаем из супермаркета. Заказываю его в интернет магазине Чайная мастерская https://teaworkshop.ru/product/chzhenshan-syaochzhun . Я вообще физических магазинов не встречала, с таким ассортиментом чая с разных уголков Китая. Можете начать с него, у них в наличии есть и другие сорта, вы уже смотрите по своему вкусу и предпочтениям.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Выбор чая
Кстати моя жена тоже китайский покупает, только не знаю где?
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