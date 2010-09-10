Лечение игромании
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Лечение игромании
Здравствуйте. Мой брат – игроман, и я хочу записать его к доктору на приём, чтобы назначили соответствующее лечение. Поэтому, нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
Re: Лечение игромании
klonik писал(а):Здравствуйте. Мой брат – игроман, и я хочу записать его к доктору на приём, чтобы назначили соответствующее лечение. Поэтому, нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
Конечно, помогу чем смогу. Я сама не так давно просматривала многочисленные статьи и отзывы в интернете о работе разных наркологических клиник города, а потом пришла к выводу, что нужно срочно действовать. Вот тут https://nezavisimost66.ru расписаны программы, которые помогут решить вопрос с лечением вашего близкого человека. Не стесняйтесь консультироваться в телефонном формате и вам обязательно помогут принять правильное решение, как это было в моей ситуации. Папа больше не пьёт, а это самое главное и в случае рецидива я точно знаю, куда можно обратиться за помощью.
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