Виниловая плитка
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Виниловая плитка
Столкнулся с вопросом замены плитки, сейчас выбираю варианты по материалам. Плитка планируется внутри помещения, в проходные комнаты. Керамика, как мне кажется, будет сильно холодной… Какие материалы можете мне предложить?
Re: Виниловая плитка
Керамика до сих пор остается наиболее практичным вариантом, но если есть желание получить что-то новое, то тогда, судя по вашим условиям, вам подойдет плитка пвх для пола . Это современный материал, более теплый и более дешевый, чем керамика. Когда вы на нее наступаете, нет ощущения холода, а создается ощущение дополнительного «подогрева» ступни.
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