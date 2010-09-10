Виниловая плитка

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Виниловая плитка

Сообщение zevc » Сегодня, 12:43

Столкнулся с вопросом замены плитки, сейчас выбираю варианты по материалам. Плитка планируется внутри помещения, в проходные комнаты. Керамика, как мне кажется, будет сильно холодной… Какие материалы можете мне предложить?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Виниловая плитка

Сообщение klonik » Сегодня, 13:23

Керамика до сих пор остается наиболее практичным вариантом, но если есть желание получить что-то новое, то тогда, судя по вашим условиям, вам подойдет плитка пвх для пола . Это современный материал, более теплый и более дешевый, чем керамика. Когда вы на нее наступаете, нет ощущения холода, а создается ощущение дополнительного «подогрева» ступни.
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