Виниловая плитка
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Виниловая плитка
Столкнулся с вопросом замены плитки, сейчас выбираю варианты по материалам. Плитка планируется внутри помещения, в проходные комнаты. Керамика, как мне кажется, будет сильно холодной… Какие материалы можете мне предложить?
Re: Виниловая плитка
Керамика до сих пор остается наиболее практичным вариантом, но если есть желание получить что-то новое, то тогда, судя по вашим условиям, вам подойдет плитка пвх для пола . Это современный материал, более теплый и более дешевый, чем керамика. Когда вы на нее наступаете, нет ощущения холода, а создается ощущение дополнительного «подогрева» ступни.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Виниловая плитка
Для проходных комнат я бы выбрала лучше ламинат или линолеум, плитка и в правду может быть холодной, разве что ложить под нее теплый пол. Плитка больше для ванной и для кухни пойдет. Мы плитку заказывали тут https://www.aplitka.ru/catalog/plitka/dlya-kuhni , у них реально большой выбор по дизайну, особенно с мраморным рисунком, я как раз такую и хотела.
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