Квартира
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Квартира
У этого застройщика вот сайт квартиру для своей дочери. Понравилась планировка, квадратура, ну и цена конечно же. Да и райончик неплохой, по крайней мере там вся необходимая инфраструктура для жизни уже имеется в наличие. Посмотрите, также можете изучить условия рассрочки, на сайте все детально описано.
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