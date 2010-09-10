Квартира

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Квартира

Сообщение parma » Сегодня, 16:53

У этого застройщика вот сайт квартиру для своей дочери. Понравилась планировка, квадратура, ну и цена конечно же. Да и райончик неплохой, по крайней мере там вся необходимая инфраструктура для жизни уже имеется в наличие. Посмотрите, также можете изучить условия рассрочки, на сайте все детально описано.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей