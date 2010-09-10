Новое казино
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Новое казино
Вечер добрый. Посоветуйте казино только новенькое какое-нибудь, а то во всех этих гигантов казино играть не хочется так как они себе уже цены не сложат.
Re: Новое казино
Частично вы правы конечно, так как все старые казино ставят и большую цену за оборот и бонусы у них уже не такие уж хорошие как раньше казалось. Просто давят своей репутацией и, мол, что работают там, например, уже 10-15 лет. Та много молодых конкурентов которые неплохо себя сейчас показывают. Вот гляньте официальные игровые автоматы на деньги https://go-toefl.ru/games/oficialnye-ig ... s-vyvodom/ казино открылось относительно недавно. Но уже радует своим разнообразием, ценой за один оборот и бонусами, которые они выдают. Интерфейс тоже весьма удобен. Но нужно понимать, что это в первую очередь игра. И к игре нужно относится соответственно. Если слишком азартны лучше всё-таки не играть…
Re: Новое казино
Стоит или не стоит играть в казино - это решать каждому лично. Кто просто не переносит азартные игры. Я наоборот ничего плохого в этом не вижу. Мне нравится чувство небольшого волнения.
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