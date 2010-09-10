Сообщение Fillana » Сегодня, 20:44

Изаура писал(а): Стоит или не стоит играть в казино - это решать каждому лично. Кто просто не переносит азартные игры. Я наоборот ничего плохого в этом не вижу. Мне нравится чувство небольшого волнения.

Да! Вы правы! Именно в этом и есть самый кайф - когда адреналин бурлит, волнуешься, ждешь и надеешься - что же будет - повезет или нет!?