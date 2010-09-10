Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 20:11

Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
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