Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 20:11

Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Сообщение Алексеич » Сегодня, 13:43

Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Рассчитывается сумма инвестиций по каждому случаю индивидуально чаще всего. Поэтому только юрист вам сможет ответить на такой вопрос.
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