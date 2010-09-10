Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Re: Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Рассчитывается сумма инвестиций по каждому случаю индивидуально чаще всего. Поэтому только юрист вам сможет ответить на такой вопрос.
Re: Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?
Здравствуйте. Вот статья, где описано сколько стоит гражданство Сент-Люсии , за одного участника нужно уплатить безвозвратный взнос в сумме 100 тыс.$, но эта сумма будет меняться в зависимости от числа участников программы гражданства вместе с основным инвестором. Поэтому и нужно обращаться за индивидуальным расчетом в данном случае. Обратитесь за помощью к юристам Иммигрант Инвест, они вам и стоимость посчитают, и оформлением займутся.
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