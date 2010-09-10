Сообщение Алексеич » Сегодня, 13:43

Зинаидушка писал(а): Здравствуйте. Знаю, что второе гражданство за инвестиции можно получить, и это только для состоятельных людей услуга. Сколько стоит гражданство Сент-Люсии?

Рассчитывается сумма инвестиций по каждому случаю индивидуально чаще всего. Поэтому только юрист вам сможет ответить на такой вопрос.