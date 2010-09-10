Квартира в Минске, подскажите
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Квартира в Минске, подскажите
В Беларуси никогда не был, не очень понимания как там устроена аренда квартир. Останавливаться буду на сутки в начале февраля, возможно лучше будет арендовать отель, или можно сэкономить и взять квартиру? На местном форуме рекомендуют сайт по аренде https://staybook.by/area-frunzenskij-rajon/ , кто-нибудь пользовался с ним, всё ок? Или подскажите хороший недорогой отель в Фрунзенском районе.
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