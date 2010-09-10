Стоматология
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Стоматология
Недавно сломал зуб, а стоящий рядом выпал. Вроде уже все прошло, но последствия ощущаются. Хочу как-то исправить ситуацию, тем более что я еще не старый. Что можно придумать? Купленные накладные зубы меня не устраивают…
Re: Стоматология
На сегодняшний день для решения подобных вопросов придумали протезы. Их не сложно поставить, да и цены на это упали, так что сделать такое не дорого. Делают протезирование зубов в Калининграде хорошо, после того как поставили зубы маме, она осталась довольна. Сейчас нормально кушает все что её душа пожелает. Никаких проблем с протезами нет, уговаривали ее только долго…
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