Сообщение klonik » Вчера, 16:26

Недавно сломал зуб, а стоящий рядом выпал. Вроде уже все прошло, но последствия ощущаются. Хочу как-то исправить ситуацию, тем более что я еще не старый. Что можно придумать? Купленные накладные зубы меня не устраивают…