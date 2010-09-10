Недвижимость за рубежом
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Недвижимость за рубежом
Если вы хотите купить недвижимость в Турции выгодно и без риска - доверьтесь профессионалам. На счету компании https://hayatestate.ru/turkey множество успешных сделок по недвижимости в Алании, Анталии, Стамбуле и т.д. Жилье в Турции, купить которое вы можете через наше агентство, будет отличным капиталовложением для вас и вашей семьи!
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