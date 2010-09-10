Недвижимость за рубежом
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Недвижимость за рубежом
Если вы хотите купить недвижимость в Турции выгодно и без риска - доверьтесь профессионалам. На счету компании https://hayatestate.ru/turkey множество успешных сделок по недвижимости в Алании, Анталии, Стамбуле и т.д. Жилье в Турции, купить которое вы можете через наше агентство, будет отличным капиталовложением для вас и вашей семьи!
Re: Недвижимость за рубежом
Не знаю как в Турции с покупкой и сдачей недвижимости, но вот купить квартиру в Вене это отличное решение. Так как открывается перед Вами много плюсов. Когда у Вас уже есть собственное жилье, то можно получить второй паспорт в кротчайшие сроки. Кстати, недвижимость в Австрии никогда не упадет в цене, даже в кризис. Ну и конечно же, Вы всегда можете приехать в Австрию на ПМЖ.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей