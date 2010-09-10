Недвижимость за рубежом

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Недвижимость за рубежом

Сообщение parma » 21 дек 2020, 13:42

Если вы хотите купить недвижимость в Турции выгодно и без риска - доверьтесь профессионалам. На счету компании https://hayatestate.ru/turkey множество успешных сделок по недвижимости в Алании, Анталии, Стамбуле и т.д. Жилье в Турции, купить которое вы можете через наше агентство, будет отличным капиталовложением для вас и вашей семьи!
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Недвижимость за рубежом

Сообщение РусланР » Вчера, 22:39

Не знаю как в Турции с покупкой и сдачей недвижимости, но вот купить квартиру в Вене  это отличное решение. Так как открывается перед Вами много плюсов. Когда у Вас уже есть собственное жилье, то можно получить второй паспорт в кротчайшие сроки. Кстати, недвижимость в Австрии никогда не упадет в цене, даже в кризис. Ну и конечно же, Вы всегда можете приехать в Австрию на ПМЖ.         
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