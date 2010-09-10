Детский велосипед
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Детский велосипед
Вчера встретилась со старой приятельницей, зашла к ней в гости, у нее внучок был. Смотрю, а он по дому на велосипеде без колес бегает. Думала, что он сломанный, а подруга объяснила, что это беговел. У моих внуков такого нет, подарить или не стоит?
Re: Детский велосипед
А сколько лет вашим внукам? Беговелы рассчитаны на маленьких детей, лет до пяти, чтобы учились держать равновесие. После него на велосипед удобнее пересаживать, уже координация развита, меньше падает. Мы дочери вот тут https://pro-market.kz/catalog/velo/velo_detskie/ брали, когда ей три было, прекрасная вещь, она оценила. Как мне кажется, вам сначала надо с родителями внуков посоветоваться.
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