Сообщение zevc » Сегодня, 15:29

Вчера встретилась со старой приятельницей, зашла к ней в гости, у нее внучок был. Смотрю, а он по дому на велосипеде без колес бегает. Думала, что он сломанный, а подруга объяснила, что это беговел. У моих внуков такого нет, подарить или не стоит?