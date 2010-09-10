Детский велосипед

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Детский велосипед

Сообщение zevc » Сегодня, 15:29

Вчера встретилась со старой приятельницей, зашла к ней в гости, у нее внучок был. Смотрю, а он по дому на велосипеде без колес бегает. Думала, что он сломанный, а подруга объяснила, что это беговел. У моих внуков такого нет, подарить или не стоит?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Детский велосипед

Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

А сколько лет вашим внукам? Беговелы рассчитаны на маленьких детей, лет до пяти, чтобы учились держать равновесие. После него на велосипед удобнее пересаживать, уже координация развита, меньше падает. Мы дочери вот тут https://pro-market.kz/catalog/velo/velo_detskie/ брали, когда ей три было, прекрасная вещь, она оценила. Как мне кажется, вам сначала надо с родителями внуков посоветоваться.
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