Толкование сна
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Толкование сна
Вчера мне приснилось, что угнали мою тачку, не знаю, может это , но прочитал многие толкования, везде разное обозначение, к чему склоняться я не знаю!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Толкование сна
Может вы не нашли ответ, потому что нужно еще и детали учитывать, во всяком случае, лучше рассматривать все трактовки вашего сна. Я не всегда придаю значения всем снам, но если он меня волнует, а его четко помню, тогда обращаюсь за толкованием к Sonnik wiki . Здесь можно найти обозначение во многих вариантах, учитывая детали сна, а также ситуации вашей жизни. Почитайте, может что-то найдете подходящее и оно сбудется.
Re: Толкование сна
Да, от одной какой мелочи может всё толкование поменяться, а вообще да, каждый источник по своему толкует.
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