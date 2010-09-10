Толкование сна

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Толкование сна

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 дек 2020, 16:49

Вчера мне приснилось, что угнали мою тачку, не знаю, может это , но прочитал многие толкования, везде разное обозначение, к чему склоняться я не знаю!
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Толкование сна

Сообщение Наташа Швец » 22 дек 2020, 11:49

Может вы не нашли ответ, потому что нужно еще и детали учитывать, во всяком случае, лучше рассматривать все трактовки вашего сна. Я не всегда придаю значения всем снам, но если он меня волнует, а его четко помню, тогда обращаюсь за толкованием к Sonnik wiki . Здесь можно найти обозначение во многих вариантах, учитывая детали сна, а также ситуации  вашей жизни. Почитайте, может что-то найдете подходящее и оно сбудется. 
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Толкование сна

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:54

Да, от одной какой мелочи может всё толкование поменяться, а вообще да, каждый источник по своему толкует.
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