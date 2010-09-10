Итальянская обувь

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Итальянская обувь

Сообщение klonik » 22 дек 2020, 13:55

Вот и началась та самая непонятная погода, когда в кроссовках сыро и холодно, в уггах жарко и снова сыро. Начала болеть, уже сил нет. Засматриваюсь на натуральную обувь, но как-то денег жалко. Может, где есть магазин с адекватными ценами?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Итальянская обувь

Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Вам в помощь распродажа итальянской обуви https://italian-shoes.ru/discounted.html , если успеете заказ оформить, будете в восторге. Тут и качество (у итальянцев реально хорошая обувь) и материалы хорошие, я в любую погоду в их сапожках хожу, взяла одни на каблуке парадные одни на платформе, чтобы до работы бегать. Кроссовки не люблю, да и стиль надо соблюдать деловой, те же угги к офисному костюму совсем не подходят.
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