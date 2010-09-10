Итальянская обувь
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Итальянская обувь
Вот и началась та самая непонятная погода, когда в кроссовках сыро и холодно, в уггах жарко и снова сыро. Начала болеть, уже сил нет. Засматриваюсь на натуральную обувь, но как-то денег жалко. Может, где есть магазин с адекватными ценами?
Re: Итальянская обувь
Вам в помощь распродажа итальянской обуви https://italian-shoes.ru/discounted.html , если успеете заказ оформить, будете в восторге. Тут и качество (у итальянцев реально хорошая обувь) и материалы хорошие, я в любую погоду в их сапожках хожу, взяла одни на каблуке парадные одни на платформе, чтобы до работы бегать. Кроссовки не люблю, да и стиль надо соблюдать деловой, те же угги к офисному костюму совсем не подходят.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость