Сообщение klonik » 22 дек 2020, 13:55

Вот и началась та самая непонятная погода, когда в кроссовках сыро и холодно, в уггах жарко и снова сыро. Начала болеть, уже сил нет. Засматриваюсь на натуральную обувь, но как-то денег жалко. Может, где есть магазин с адекватными ценами?