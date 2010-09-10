Уход за пожилыми
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Уход за пожилыми
Здравствуйте, живем с бабушкой одни она в здравом уме и твердой памяти, но стала слаба, почти не ходит, у меня работа с утра и до вечера, днем она у меня одна, ей не кому помочь, что мне делать?
Re: Уход за пожилыми
Здравствуй. Я очень хорошо тебя понимаю, потому что сама оказалась в такой же ситуации, только плюсом еще дети, один школьник, другой ходит в садик. Мы с мужем все время на работе, старший ребенок не мог оказать тот объем помощи который требовался нашей бабулечке. Очень долго думали и решали, что – же делать? На семейном совете решили определить ее в пансионат, нашли вот тут https://med-pension.ru , она сама была рада.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 448
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Уход за пожилыми
И что вы думаете все пенсионеры захотят в этот дом престарелых идти?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Уход за пожилыми
А почему нет? Если там хорошо присматривают за ними и могут оказать первую медицинскую помощь, то что в этом плохого? Это намного лучше, чем сидеть одному в пустой квартире или доме. А так есть хоть какое-то общение и большой круг разных занятий, чтобы провести свою старость не скучно. Например, один из лучших пансионатов сейчас является Деревенька https://пансионат96.рф/ , если хотите, то зайдите и ознакомьтесь более подробно о том как там живется.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей