Уход за пожилыми

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disman3
Гость RZN.info
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 06:19

Уход за пожилыми

Сообщение disman3 » 22 дек 2020, 14:00

Здравствуйте, живем с бабушкой одни она в здравом уме и твердой памяти, но стала слаба, почти не ходит, у меня работа с утра и до вечера, днем она у меня одна, ей не кому помочь, что мне делать?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Уход за пожилыми

Сообщение zevc » 22 дек 2020, 16:21

Здравствуй. Я очень хорошо тебя понимаю, потому что сама оказалась в такой же ситуации, только плюсом еще дети, один школьник, другой ходит в садик. Мы с мужем все время на работе, старший ребенок не мог оказать тот объем помощи который требовался нашей бабулечке. Очень долго думали и решали, что – же делать? На семейном совете решили определить ее в пансионат, нашли вот тут https://med-pension.ru , она сама была рада.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Уход за пожилыми

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 май 2021, 20:16

И что вы думаете все пенсионеры захотят в этот дом престарелых идти?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Уход за пожилыми

Сообщение Наташа Швец » 29 май 2021, 20:10

А почему нет? Если там хорошо присматривают за ними и могут оказать первую медицинскую помощь, то что в этом плохого? Это намного лучше, чем сидеть одному в пустой квартире или доме. А так есть хоть какое-то общение и большой круг разных занятий, чтобы провести свою старость не скучно. Например, один из лучших пансионатов сейчас является Деревенька https://пансионат96.рф/  , если хотите, то зайдите и ознакомьтесь более подробно о том как там живется.
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