Сообщение disman3 » 22 дек 2020, 14:00

Здравствуйте, живем с бабушкой одни она в здравом уме и твердой памяти, но стала слаба, почти не ходит, у меня работа с утра и до вечера, днем она у меня одна, ей не кому помочь, что мне делать?