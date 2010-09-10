А ваши друзья играют онлайн игры?

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

А ваши друзья играют онлайн игры?

Сообщение Изаура » Вчера, 09:15

А ваши друзья играют онлайн игры? Я стала замечать, что сейчас вокруг куча людей, которые проводят свободное время за играми. в онлайн казино. Послушаю остальных, может кто-то поделится опытом и развеет мои сомнения по поводу заработка. Сколько вам удавалось максимально заработать в казино?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: А ваши друзья играют онлайн игры?

Сообщение Буцефалия » Вчера, 11:46

Ну с этим нет сложностей по крайней мере у меня. Сейчас много сайтов казино, но не все надежные и честные. Я так на одном зарегистрировалась и мой депозит исчез вместе с заработанной суммой, обидно очень. Мой парень посоветовал, что лучше выбирать казино лицензионное где можно и зачислять, и выводить со сбера, так хоть будет вероятность, что если заработаешь что-то, во что мне не всегда верится, снять сможешь. Я знаю, что в казино нереально заработать на квартиру или машину, хоть и пишут об этом часто. Но у меня получается хотя бы заработать на мелкие расходы, туш купить или тени, а то в декрете сижу. Каждая копеечка на счету.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: А ваши друзья играют онлайн игры?

Сообщение Изаура » Вчера, 15:10

Спасибо большое. Очень кайфую от такого времяпрепровождения, и что самое крутое - для этого не нужен какой-то сильно мощный или навороченный компьютер. Благодарствую.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость