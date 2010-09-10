Ставки на спорт

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ставки на спорт

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 11:21

Реально ли выиграть деньги делая ставки на спорт? У кого какой был выигрыш?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Ставки на спорт

Сообщение РусланР » Вчера, 11:56

Мне кажется, что все зависит от удачи и конечно же от самого вида спорта и того как ты в нем разбираешься. Я не могу сказать что прям каждый день делаю ставки, но когда реально уверен, то конечно же делаю. И знаешь, мне удавалось выигрывать неплохие деньги. Сейчас тем более можно без проблем найти БК, где есть возможность сделать ставку на футбол https://sportsbetz.ru/futbol/ это моя любимая БК и без проблем сделать ставку.
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