Ставки на спорт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки на спорт
Реально ли выиграть деньги делая ставки на спорт? У кого какой был выигрыш?
Re: Ставки на спорт
Мне кажется, что все зависит от удачи и конечно же от самого вида спорта и того как ты в нем разбираешься. Я не могу сказать что прям каждый день делаю ставки, но когда реально уверен, то конечно же делаю. И знаешь, мне удавалось выигрывать неплохие деньги. Сейчас тем более можно без проблем найти БК, где есть возможность сделать ставку на футбол https://sportsbetz.ru/futbol/ это моя любимая БК и без проблем сделать ставку.
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