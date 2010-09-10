Ставки на спорт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки на спорт
Реально ли выиграть деньги делая ставки на спорт? У кого какой был выигрыш?
Re: Ставки на спорт
Мне кажется, что все зависит от удачи и конечно же от самого вида спорта и того как ты в нем разбираешься. Я не могу сказать что прям каждый день делаю ставки, но когда реально уверен, то конечно же делаю. И знаешь, мне удавалось выигрывать неплохие деньги. Сейчас тем более можно без проблем найти БК, где есть возможность сделать ставку на футбол https://sportsbetz.ru/futbol/ это моя любимая БК и без проблем сделать ставку.
Re: Ставки на спорт
Я регулярно ставлю на киберспорт в букмекерской компании GG BET https://superggbet.com/zerkalo-ggbet/ так как эта БК специализируется именно на киберспорте и представлен он в линии очень широко. В основном ставлю на Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Букмекер регулярно проводит акции, которые приурочены к крупным соревнованиям. Актуальные предложения можете посмотреть в разделе «Все бонусы». В среднем вывод выигрыша занимает несколько часов. Ну а самый большой выигрыш был у меня в прошлом году, когда прошел экспресс из 3 событий на 17 т.р.
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