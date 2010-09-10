Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции

Сообщение Alisik » Вчера, 14:22

Коллеги, какая сумма инвестиций нужна для получения карибского гражданства в конкретно этой стране? И выгодно ли тут покупать туристическую недвижимость?
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции

Сообщение DenisKot » Вчера, 17:27

Сумма инвестиций может быть разной в зависимости от числа участников программы. А вообще, лучше инвестировать в недвижимость, это беспроигрышный вариант.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции

Сообщение Laca » Сегодня, 09:51

Alisik писал(а):Коллеги, какая сумма инвестиций нужна для получения карибского гражданства в конкретно этой стране? И выгодно ли тут покупать туристическую недвижимость?

Меня тоже интересует покупка недвижимости на Сент-Китс и Невис, но только с целью получения гражданства за инвестиции. Можно пойти и другим путём: заплатив безвозвратный взнос. Условия написаны на сайте юридической компании immigrantinvest и тут есть список стран, которое можно посещать без оформления виз уже имея карибский паспорт. А касательно вопросов связанных с программой гражданства можете узнать ответы скачав подробное руководство.
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