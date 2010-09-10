Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции
Коллеги, какая сумма инвестиций нужна для получения карибского гражданства в конкретно этой стране? И выгодно ли тут покупать туристическую недвижимость?
Re: Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции
Сумма инвестиций может быть разной в зависимости от числа участников программы. А вообще, лучше инвестировать в недвижимость, это беспроигрышный вариант.
Re: Как получить гражданство Сеинт-Китс и Невис через инвестиции
Alisik писал(а):Коллеги, какая сумма инвестиций нужна для получения карибского гражданства в конкретно этой стране? И выгодно ли тут покупать туристическую недвижимость?
Меня тоже интересует покупка недвижимости на Сент-Китс и Невис, но только с целью получения гражданства за инвестиции. Можно пойти и другим путём: заплатив безвозвратный взнос. Условия написаны на сайте юридической компании immigrantinvest и тут есть список стран, которое можно посещать без оформления виз уже имея карибский паспорт. А касательно вопросов связанных с программой гражданства можете узнать ответы скачав подробное руководство.
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