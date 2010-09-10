Авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Авто
Стоит ли брать peugeot 508 ? У кого такая тачка посоветуйте сделать правильный выбор.
Re: Авто
У меня был Мерседес С180. Но для семьи мне нужен был вместительный и экономичный автомобиль. Просмотрели множество вариантов: и седаны и кроссоверы, но по итогу выбрал Рeugeot 508 Он реально хорош, мотор дизель с вибасто - который дает плавность хода, предподогрев двигателя, экономичность езды. Я за рулем чувствую себя отлично и получаю удовольствие от вождения.
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