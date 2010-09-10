Авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Авто

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 15:17

Стоит ли брать peugeot 508 ? У кого такая тачка посоветуйте сделать правильный выбор.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Авто

Сообщение РусланР » Вчера, 22:44

У меня был Мерседес   С180. Но для семьи мне нужен был вместительный  и экономичный автомобиль.  Просмотрели множество вариантов: и седаны и кроссоверы, но по итогу выбрал  Рeugeot 508      Он реально хорош, мотор дизель с вибасто - который дает плавность хода, предподогрев двигателя, экономичность езды. Я за рулем чувствую себя отлично и получаю удовольствие от вождения. 
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