Авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Авто

Сообщение Наташа Швец » 24 дек 2020, 15:17

Стоит ли брать peugeot 508 ? У кого такая тачка посоветуйте сделать правильный выбор.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Авто

Сообщение РусланР » 24 дек 2020, 22:44

У меня был Мерседес   С180. Но для семьи мне нужен был вместительный  и экономичный автомобиль.  Просмотрели множество вариантов: и седаны и кроссоверы, но по итогу выбрал  Рeugeot 508      Он реально хорош, мотор дизель с вибасто - который дает плавность хода, предподогрев двигателя, экономичность езды. Я за рулем чувствую себя отлично и получаю удовольствие от вождения. 
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Авто

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 05:51

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