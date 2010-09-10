Авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 385
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Авто
Стоит ли брать peugeot 508 ? У кого такая тачка посоветуйте сделать правильный выбор.
Re: Авто
У меня был Мерседес С180. Но для семьи мне нужен был вместительный и экономичный автомобиль. Просмотрели множество вариантов: и седаны и кроссоверы, но по итогу выбрал Рeugeot 508 Он реально хорош, мотор дизель с вибасто - который дает плавность хода, предподогрев двигателя, экономичность езды. Я за рулем чувствую себя отлично и получаю удовольствие от вождения.
Re: Авто
Если решитесь на покупку мотоцикла, рекомендую воспользоваться услугами интернет магазина MotoYard, осуществляют прямые поставки мототехники из Японии, предлагают выгодные условия сотрудничества, все мотоциклы перед отправкой клиенту тщательно тестируются. Заказывали тут https://motoyard.com.ua/bike/krossovye2/кроссовый мотоцикл Honda CRF250R, очень довольны.
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