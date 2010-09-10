Сообщение zevc » Вчера, 17:32

Здравствуйте. Я решила просмотреть как минимум несколько обзоров, чтобы потом выбор остановить свой на одной модели телевизора и оформить заявку на его покупку. Можете отписаться и помочь советами, куда заглянуть прямо сейчас?