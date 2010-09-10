Вебинар
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Вебинар
Посоветуйте самый удобный сервис для проведения вебинаров?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вебинар
А вы слыхали о OJOWO? Это лучшая платформа для вебинара , с помощью её вы всего за 30 минут запустите свое первое живое занятие. Там создается ваш личный кабинет в котором будут все необходимые инструменты для настройки и запуска живых занятий. Вам нужны только вебкамера и микрофон.
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