Вебинар

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Вебинар

Сообщение РусланР » Вчера, 19:07

Посоветуйте самый удобный сервис для проведения вебинаров?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вебинар

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:04

А вы слыхали о OJOWO? Это лучшая платформа для вебинара , с помощью её вы всего за 30 минут запустите свое первое живое занятие. Там создается ваш личный кабинет в котором будут все необходимые инструменты для настройки и запуска живых занятий. Вам нужны только вебкамера и микрофон.
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