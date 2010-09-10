Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

parma Гость RZN.info Сообщения: 93 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Реабилитационный центр Цитата Сообщение parma » Вчера, 23:13 Центр проводит эффективное лечение наркомании, алкоголизма и игровой зависимости https://med-zahid.com.ua/ избавление от этих пагубных привычек представляет собой сложный и длительный процесс. Не существует такой волшебной таблетки, которая помогла бы раз и навсегда забыть о тяге к наркотикам, алкоголю или играм. Но Мы поможем Вам с этим справится, главное не теряйте времени! Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»