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klonik Гость RZN.info Сообщения: 192 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Рецепты Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 11:13 Всем привет, скоро новый год, уже началось судорожное составление меню. Кто что будет готовить? Хочется чего-то не обычненького, но простенького. Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 196 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Рецепты Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:53 Привет, ох уж эти праздники, извечная проблема, что приготовить. А сейчас еще всем хочется чего-нибудь не обычного и удивительного. Я до 18 лет с родителями отмечала, у нас был стандартный набор: картошечка, огурчик, селедочка, ну и конечно же тазик оливье и всех все устраивало. Стала жить отдельно, тоже стала искать что-то другое, вот тут https://ideireceptov.ru/ нашла интересные варианты, теперь частенько готовлю по этим рецептам. Вернуться к началу

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