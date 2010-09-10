Рецепты

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рецепты

Сообщение klonik » Сегодня, 11:13

Всем привет, скоро новый год, уже началось судорожное составление меню. Кто что будет готовить? Хочется чего-то не обычненького, но простенького.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рецепты

Сообщение zevc » Сегодня, 11:53

Привет, ох уж эти праздники, извечная проблема, что приготовить. А сейчас еще всем хочется чего-нибудь не обычного и удивительного. Я до 18 лет с родителями отмечала, у нас был стандартный набор: картошечка, огурчик, селедочка, ну и конечно же тазик оливье и всех все устраивало. Стала жить отдельно, тоже стала искать что-то другое, вот тут https://ideireceptov.ru/ нашла интересные варианты, теперь частенько готовлю по этим рецептам.
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