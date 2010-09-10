Рецепты
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Рецепты
Всем привет, скоро новый год, уже началось судорожное составление меню. Кто что будет готовить? Хочется чего-то не обычненького, но простенького.
Re: Рецепты
Привет, ох уж эти праздники, извечная проблема, что приготовить. А сейчас еще всем хочется чего-нибудь не обычного и удивительного. Я до 18 лет с родителями отмечала, у нас был стандартный набор: картошечка, огурчик, селедочка, ну и конечно же тазик оливье и всех все устраивало. Стала жить отдельно, тоже стала искать что-то другое, вот тут https://ideireceptov.ru/ нашла интересные варианты, теперь частенько готовлю по этим рецептам.
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