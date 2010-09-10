Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!