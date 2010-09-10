Кроссовки

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кроссовки

Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кроссовки

Сообщение zevc » Сегодня, 12:06

Здравствуйте, я как раз после того, как столкнулась с их новой схемой работы, перешла на другой интернет-магазин. Я обычно беру себе платья, их тоже мерить надо, так просто и не возьмешь. А обувь вот тут https://xn---24-edd3bb0aabqma.xn--p1ai/ давно заказываю, там приезжают очень вежливые курьеры и до четырех пар с собой привозят, так что возможность померить есть, причем совершенно бесплатная.
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