Кроссовки

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кроссовки

Сообщение klonik » 25 дек 2020, 11:25

Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кроссовки

Сообщение zevc » 25 дек 2020, 12:06

Здравствуйте, я как раз после того, как столкнулась с их новой схемой работы, перешла на другой интернет-магазин. Я обычно беру себе платья, их тоже мерить надо, так просто и не возьмешь. А обувь вот тут https://xn---24-edd3bb0aabqma.xn--p1ai/ давно заказываю, там приезжают очень вежливые курьеры и до четырех пар с собой привозят, так что возможность померить есть, причем совершенно бесплатная.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Кроссовки

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 12:47

klonik писал(а):Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!


ну их понять можно, а то кто-то заказывает вещи и постоянно им потом их возвращают, разве им надо такое?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Кроссовки

Сообщение derigor » Сегодня, 12:51

klonik писал(а):Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!


Ну помимо вайлдбриз есть же и другие магазины, в которых обувь продаётся. Если там не нравится, то тут https://newbalance.ua/store/vzutta/povsakdenne/kedy заказать можно. Причем тут кроссовки высококачественные брендовые, а не ширпотреб какой-нибудь.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Кроссовки

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 12:53

klonik писал(а):Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!

идите в тц ,покупайте там мерять хоть сколько можно
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