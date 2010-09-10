Кроссовки
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Кроссовки
Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!
Re: Кроссовки
Здравствуйте, я как раз после того, как столкнулась с их новой схемой работы, перешла на другой интернет-магазин. Я обычно беру себе платья, их тоже мерить надо, так просто и не возьмешь. А обувь вот тут https://xn---24-edd3bb0aabqma.xn--p1ai/ давно заказываю, там приезжают очень вежливые курьеры и до четырех пар с собой привозят, так что возможность померить есть, причем совершенно бесплатная.
Re: Кроссовки
klonik писал(а):Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!
ну их понять можно, а то кто-то заказывает вещи и постоянно им потом их возвращают, разве им надо такое?
Re: Кроссовки
klonik писал(а):Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!
Ну помимо вайлдбриз есть же и другие магазины, в которых обувь продаётся. Если там не нравится, то тут https://newbalance.ua/store/vzutta/povsakdenne/kedy заказать можно. Причем тут кроссовки высококачественные брендовые, а не ширпотреб какой-нибудь.
Re: Кроссовки
klonik писал(а):Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!
идите в тц ,покупайте там мерять хоть сколько можно
5 сообщений • Страница 1 из 1
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