Сообщение gonchar84 » 22 апр 2021, 12:47

klonik писал(а): Вы видели, чего Вайлдбериз устроили? Заказываешь несколько моделей на примерку, одну берешь, а остальные только платно можно вернуть! А мне вот как обувь брать, у меня нога не стандартная, не все кроссовки подходят!

ну их понять можно, а то кто-то заказывает вещи и постоянно им потом их возвращают, разве им надо такое?