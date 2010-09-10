Какой тренажер выбрать для домашнего использования?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Какой тренажер выбрать для домашнего использования?
Мне посоветовали начать заниматься силовыми упражнениями для укрепления мышечного корсета позвоночника и теперь стоит вопрос в приобретении тренажеров и спортинвентаря для занятий дома, так как мой ритм жизни не позволяет посещать тренировки в спортзале. В интернет магазине Спорт жим большой выбор тренажеров и спортинвентаря. Но как не ошибиться с выбором? Какие тренажеры лучше подходят для моих целей?
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