Какой тренажер выбрать для домашнего использования?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Какой тренажер выбрать для домашнего использования?

Сообщение polpol » 58 минут назад

Мне посоветовали начать заниматься силовыми упражнениями для укрепления мышечного корсета позвоночника и теперь стоит вопрос в приобретении тренажеров и спортинвентаря для занятий дома, так как мой ритм жизни не позволяет посещать тренировки в спортзале. В интернет магазине Спорт жим большой выбор тренажеров и спортинвентаря. Но как не ошибиться с выбором? Какие тренажеры лучше подходят для моих целей?
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