Подработка курьером
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Подработка курьером
Почему о работе курьером по доставке еды так много негативных отзывов в сети? Какие там реальные сложности и кто пишет все эти негативные отзывы, обиженные на жизнь или на самом деле работа не ахти? Хочу попробовать подрабатывать по 4 часа в день 3 дня в неделю, здесь прочитал, что в Яндекс.Еде есть "слоты" на 4 часа. Что можете посоветовать по данной теме?
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