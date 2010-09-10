Ремонт телефона

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт телефона

Сообщение zevc » Сегодня, 11:47

У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт телефона

Сообщение klonik » Сегодня, 12:49

zevc писал(а):У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?

Здравствуйте, я так с ноутбуком попала, отнесла тоже к мастерам, так забрала неработающий да еще за диагностику деньги отдала, иначе возвращать не хотели. Решила к частнику обратиться, посмотрела по этому https://handshaker.by/catalog/remont-sotovyh-telefonov сайту, там нашла одного, списались, он ко мне приехал, прямо на месте все и сделал. К сожалению, вам его контакты не подскажу, он только с ноутами работает, но вы поищите себе спеца по телефонам.
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