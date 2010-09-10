Сообщение zevc » Сегодня, 11:47

У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?