Ремонт телефона
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремонт телефона
У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?
Re: Ремонт телефона
zevc писал(а):У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?
Здравствуйте, я так с ноутбуком попала, отнесла тоже к мастерам, так забрала неработающий да еще за диагностику деньги отдала, иначе возвращать не хотели. Решила к частнику обратиться, посмотрела по этому https://handshaker.by/catalog/remont-sotovyh-telefonov сайту, там нашла одного, списались, он ко мне приехал, прямо на месте все и сделал. К сожалению, вам его контакты не подскажу, он только с ноутами работает, но вы поищите себе спеца по телефонам.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость