Ремонт телефона

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт телефона

Сообщение zevc » 26 дек 2020, 11:47

У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт телефона

Сообщение klonik » 26 дек 2020, 12:49

zevc писал(а):У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?

Здравствуйте, я так с ноутбуком попала, отнесла тоже к мастерам, так забрала неработающий да еще за диагностику деньги отдала, иначе возвращать не хотели. Решила к частнику обратиться, посмотрела по этому https://handshaker.by/catalog/remont-sotovyh-telefonov сайту, там нашла одного, списались, он ко мне приехал, прямо на месте все и сделал. К сожалению, вам его контакты не подскажу, он только с ноутами работает, но вы поищите себе спеца по телефонам.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ремонт телефона

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 18:13

Коли майстер сказав ціну за ремонт телефону, я зрозумів що буду його ремонтувати самостійно. Потрібно було всього-лише замінити батарею, я в інтернеті досить швидко знайшов інтернет-магазин https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/ де замовив акумулятор для телефону. Ціна прийнятна, гарантія є, все як треба. Так що якщо вам буде потрібен новий акумулятор, ви знаєте де його можна замовити.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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