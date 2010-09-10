Ремонт телефона
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Ремонт телефона
У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?
Re: Ремонт телефона
zevc писал(а):У мамы сломался телефон, а в нем очень много важной для нее информации. Отнесла в сервис ближайший к дому, так ей сумму за ремонт озвучили почти как стоимость нового и гарантий не дают. Кто может хорошего мастера подсказать?
Здравствуйте, я так с ноутбуком попала, отнесла тоже к мастерам, так забрала неработающий да еще за диагностику деньги отдала, иначе возвращать не хотели. Решила к частнику обратиться, посмотрела по этому https://handshaker.by/catalog/remont-sotovyh-telefonov сайту, там нашла одного, списались, он ко мне приехал, прямо на месте все и сделал. К сожалению, вам его контакты не подскажу, он только с ноутами работает, но вы поищите себе спеца по телефонам.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ремонт телефона
Коли майстер сказав ціну за ремонт телефону, я зрозумів що буду його ремонтувати самостійно. Потрібно було всього-лише замінити батарею, я в інтернеті досить швидко знайшов інтернет-магазин https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/ де замовив акумулятор для телефону. Ціна прийнятна, гарантія є, все як треба. Так що якщо вам буде потрібен новий акумулятор, ви знаєте де його можна замовити.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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