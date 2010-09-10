Сообщение zevc » Сегодня, 12:42

Сестра очень любит фотографироваться, побывала, наверное, уже во всех студиях нашего города. Хочу на праздник ей вручить сертификат на какую-нибудь необычную фотосессию, только вот не могу придумать куда.