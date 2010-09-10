Аренда катера
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Аренда катера
Сестра очень любит фотографироваться, побывала, наверное, уже во всех студиях нашего города. Хочу на праздник ей вручить сертификат на какую-нибудь необычную фотосессию, только вот не могу придумать куда.
Re: Аренда катера
Здравствуйте, а фотографии на катере у вашей сестры есть? Я знаю, что возможна аренда катера с шикарным интерьером, у меня подружка была на таком судне, фотки прямо загляденье. Там кожей все отделано, в цвет подобрано, в общем, очень необычно. Может и вам аренду организовать? По цене то не дороже, чем тот же час в фотостудии, зато точно будет необычно и красиво, сестра оценит.
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