Смарт меню
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Смарт меню
Кто знает сколько уходит времени на создание смарт меню ресторана?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 347
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Смарт меню
Да там вообще проще простого, если у вас ОС Android, сама установка приложение не займет больше пару минут, но заполнять его займет больше времени. С этим смарт меню у вас не возникнет проблем, он прост не только в настройке, но и в пользовании. Такое меню, поможет упростить работу персонала, а также ускорить обслуживание посетителей и снизить затраты.
Re: Смарт меню
Я думаю если хорошо разработанная платформа на какой вы будете создавать меню, проблем не возникнет!
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