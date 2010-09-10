Смарт меню

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Смарт меню

Сообщение Наташа Швец » 26 дек 2020, 19:32

Кто знает сколько уходит времени на создание смарт меню ресторана?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Смарт меню

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 янв 2021, 15:22

Да там вообще проще простого, если у вас ОС Android, сама установка приложение не займет больше пару минут, но заполнять его займет больше времени. С этим смарт меню у вас не возникнет проблем, он прост не только в настройке, но и в пользовании. Такое меню, поможет упростить работу персонала, а также ускорить обслуживание посетителей и снизить затраты.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Смарт меню

Сообщение Яно4ка » 15 янв 2021, 12:18

Я думаю если хорошо разработанная платформа на какой вы будете создавать меню, проблем не возникнет!
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