Сообщение klonik » 48 минут назад

Запланировали строительство загородного дома на весну, землю только оформили. Сейчас думаем над тем, как лучше организовать доставку материалов. Туда магазины не возят, а материалов надо много… Кто сможет организовать доставку большого количества грузов?