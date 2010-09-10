Манипулятор

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Манипулятор

Сообщение klonik » 48 минут назад

Запланировали строительство загородного дома на весну, землю только оформили. Сейчас думаем над тем, как лучше организовать доставку материалов. Туда магазины не возят, а материалов надо много… Кто сможет организовать доставку большого количества грузов?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Манипулятор

Сообщение zevc » 11 минут назад

klonik писал(а):Запланировали строительство загородного дома на весну, землю только оформили. Сейчас думаем над тем, как лучше организовать доставку материалов. Туда магазины не возят, а материалов надо много… Кто сможет организовать доставку большого количества грузов?

Я советовал бы не связываться с теми, кто предлагает доставку по объявлениям, а брать приличную фирму. Плюс ко всему, значительная часть материала будет на паллетах, поэтому стоит изначально брать авто с манипулятором, например, такие https://manipulyator-peterburg.ru/ . У них машины разного тоннажа и габаритов, и подобрать автомобиль под конкретные размеры груза, чтобы не переплачивать, проблем не составит…
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