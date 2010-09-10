Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

Здравствуйте. Я решила написать вам и поинтересоваться, какую баню строить на территории дачи? Никак не могу принять решение и без ваших советов и рекомендаций тут точно не обойтись. Поможете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:59

Да, конечно. Мне удалось найти, по отзывам в интернете один сайт компании, которая предлагает воспользоваться своими услугами и разработать проект бани или же сауны с нуля. Либо есть другой вариант развития событий – выбрать типовой проект и тут https://bankow.ru/news/proekt-starinnoj-sauny на странице всё расписано более подробно, уверена – вам удастся сначала проконсультироваться со специалистом, а потом принять окончательное решение о том, в каком из направлений стоит двигаться дальше. Я не стала морочиться и выбрала исходя из нашего семейного бюджета финскую сауну, которую ребята построили в оговоренные сроки.
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