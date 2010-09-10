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parma Гость RZN.info Сообщения: 94 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Кровля Цитата Сообщение parma » Сегодня, 00:50 Одним из наиболее долговечных видов кровли является фальцевая кровля, которая получила свое название из-за замкового крепления листов металла друг с другом. По сути это покрытие крыши металлическими листами средней толщины 0,5 мм. В интернет-магазине материалов для кровли https://loveks.com.ua/krovelnye-materialy/faltsevaja-krovlja/ вы сможете подобрать лучшую методику кровли Вашего дома. Вернуться к началу

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