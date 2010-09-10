Кровля

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Кровля

Сообщение parma » Сегодня, 00:50

Одним из наиболее долговечных видов кровли является фальцевая кровля, которая получила свое название из-за замкового крепления листов металла друг с другом. По сути это покрытие крыши металлическими листами средней толщины 0,5 мм. В интернет-магазине материалов для кровли https://loveks.com.ua/krovelnye-materialy/faltsevaja-krovlja/ вы сможете подобрать лучшую методику кровли Вашего дома.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей