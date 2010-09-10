Бумажные салфетки где заказываете?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Бумажные салфетки где заказываете?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 08:07

Старый поставщик салфеток обанкротился из-за коронакризиса, ищем замену. С кем сотрудничаете, кого можете порекомендовать? Нужны бумажные салфетки в опт с тиснением Кайма, объемы заказов будут не очень большие, т.к. открылысь только полгода назад. За хорошую наводку готов отблагодарить материально.
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