Бумажные салфетки где заказываете?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Бумажные салфетки где заказываете?
Старый поставщик салфеток обанкротился из-за коронакризиса, ищем замену. С кем сотрудничаете, кого можете порекомендовать? Нужны бумажные салфетки в опт с тиснением Кайма, объемы заказов будут не очень большие, т.к. открылысь только полгода назад. За хорошую наводку готов отблагодарить материально.
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